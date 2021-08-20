Горняк22: В Тюмени нашли расчлененное тело пропавшей в конце июня девятилетней девочки

Пропажа ребенка. Фото: pixabay.com

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. За любую информацию о ней обещали вознаграждение суммой 1 млн рублей от МВД и 500 тыс. рублей от главы региона

Девятилетнюю девочку, которую полтора месяца искала вся Тюмень, 18 августа нашли мертвой. Ее тело расчленено. Об этом сообщает ТАСС.

Тело ребенка нашли в микрорайоне Лесобаза, который у местных жителей считается самым криминальным в городе.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – сообщает СК.

Причина смерти и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Напомним, что в Тюмени без вести пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома 30 июня и не вернулась. 3 июля ей исполнилось девять лет.

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