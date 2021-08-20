Горняк22: Соцсети: спорткар барнаульского бизнесмена сбил ребенка на зебре
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что возле пешеходного перехода стоит желтый спорткар, предположительно, сбившего ребенка водителя. На месте работают сотрудники ДПС
В селе Фирсово Первомайского района автомобиль Lexus LC 500 на пешеходном переходе сбил ребенка, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
По данным телеграм-канала «Истеблишмент22», водителем престижной желтой иномарки якобы оказался известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин.
О состоянии пострадавшего ребенка информации нет. Подробности уточняются.
Известно, что Загарин является одним из учредителей компании «ГенПодряд», которая будет заниматься создание искусственного участка и застройкой так называемого барнаульского Ковша. Также он является владельцем сети сервисных центров ZAVGAR.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.
Горняк22: Более 200 «квадратов» выгорело при пожаре в производственном здании в Барнауле
Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Судя по кадрам, имущество серьезно пострадало в результате возгорания – пламя уничтожило стены и крышу производственного здания
Рано утром 19 августа в производственном здании на улице Звездной в Барнауле произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Когда на место прибыли спасатели, огонь охватил уже более 200 кв. метров и мог перекинуться на соседние строения. В результате возгорания пострадали стены и кровля здания. Точная причина случившегося устанавливается.
В тушении принимали участие 13 единиц техники и 41 человек. Спасатели ликвидировали открытое горение и не допустили дальнейшего распространения огня.
Ранее сообщалось, что хозяйственный корпус горел в Алейске на площади 300 кв. метров.