ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Соцсети: спорткар барнаульского бизнесмена сбил ребенка на зебре

Горняк22
10 часов Ago

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что возле пешеходного перехода стоит желтый спорткар, предположительно, сбившего ребенка водителя. На месте работают сотрудники ДПС

В селе Фирсово Первомайского района автомобиль Lexus LC 500 на пешеходном переходе сбил ребенка, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным телеграм-канала «Истеблишмент22», водителем престижной желтой иномарки якобы оказался известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин.

О состоянии пострадавшего ребенка информации нет. Подробности уточняются.

Известно, что Загарин является одним из учредителей компании «ГенПодряд», которая будет заниматься создание искусственного участка и застройкой так называемого барнаульского Ковша. Также он является владельцем сети сервисных центров ZAVGAR.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.

ТОЛК

ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Более 200 «квадратов» выгорело при пожаре в производственном здании в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago

Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Судя по кадрам, имущество серьезно пострадало в результате возгорания – пламя уничтожило стены и крышу производственного здания

Рано утром 19 августа в производственном здании на улице Звездной в Барнауле произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли спасатели, огонь охватил уже более 200 кв. метров и мог перекинуться на соседние строения. В результате возгорания пострадали стены и кровля здания. Точная причина случившегося устанавливается.

В тушении принимали участие 13 единиц техники и 41 человек. Спасатели ликвидировали открытое горение и не допустили дальнейшего распространения огня.

Ранее сообщалось, что хозяйственный корпус горел в Алейске на площади 300 кв. метров.

ТОЛК

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