Горняк22: Более 200 «квадратов» выгорело при пожаре в производственном здании в Барнауле

Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Судя по кадрам, имущество серьезно пострадало в результате возгорания – пламя уничтожило стены и крышу производственного здания

Рано утром 19 августа в производственном здании на улице Звездной в Барнауле произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли спасатели, огонь охватил уже более 200 кв. метров и мог перекинуться на соседние строения. В результате возгорания пострадали стены и кровля здания. Точная причина случившегося устанавливается.

В тушении принимали участие 13 единиц техники и 41 человек. Спасатели ликвидировали открытое горение и не допустили дальнейшего распространения огня.

Ранее сообщалось, что хозяйственный корпус горел в Алейске на площади 300 кв. метров.

ТОЛК