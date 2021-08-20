Горняк22: По России и за рубеж: куда и за сколько могут поехать осенью алтайские туристы

Аэропорт. Самолет Фото: Анна Меньшикова

Горный Алтай пользуется небывалым ростом среди туристов, также среди путешественников популярен отдых внутри страны, но все больше и больше людей планируют провести осенний отпуск за границей

У российских туристов, в том числе и из Алтайского края, вырос спрос на путешествия внутри страны. Например, в Республике Алтай отмечается «небывалый спрос». В том числе из-за внимания путешественников к Горному в регионе активно строятся базы «со всеми удобствами». Также эксперты отмечают восстановление интереса туристов и к зарубежным направлениям.

Небывалый спрос на Горный

По словам директора турагентства «Плот» Александра Смирнова, с каждым годом все больше и больше туристов планируют отдых в Горном осенью. Если в прошлом спрос ограничивался началом сентября, то в этом сезоне расписаны даже первые числа октября.

«Сентябрь востребован как никогда. Мы по прошлому сезону отмечали спрос, но думали, что причина в позднем старте 2020-го, когда из-за пандемии базы были закрыты до 3 июля. И за два месяца Горный не вместил всех желающих. Поэтому мы посчитали, что тогда интерес к сентябрю стал компенсацией спроса», – пояснил Смирнов.

Но в 2021-м сезон начался раньше обычного – в апреле. И очевидно, что он позже закончится, считает эксперт. Причина, во-первых, в популярности направления, Горный Алтай стал «раскрученным» и модным маршрутом. Во-вторых, на руку сыграли закрытие границ и небольшой выбор альтернативных направлений.

04 июня, 8:03

В какую сумму жителям края обойдется неделя отдыха в Казани, Горном и на Байкале

Отдых в России – совсем не бюджетный вариант отпуска. Так неделя в Казани обойдется жителю Алтайского края примерно в столько же, сколько путевка в Египет по системе все включено

«Люди привыкли отдыхать, а выездной туризм за рубеж оказался недоступен. Например, Европа (Шенгенское пространство) закрыта почти вся, за редким исключением», – объясняет Смирнов.

На фоне роста числа туристов в Республике Алтай подскочила стоимость проживания на турбазах. Цены в начале сезона пугали галопирующим ростом. Уже в апреле на базах уровня VIP в Горном Алтае практически не осталось мест на предстоящий сезон. И это при том, что в отдельных отелях ценник подрос на 80-90%.

Номер на базах премиум-сегмента – Altay Resort и Altay Village – начинался от 26 тыс. рублей в сутки на человека и переваливал за 100 тыс.

Если на Алтае будет стоять хорошая погода и осенью, а интерес туристов к Горному останется таким же высоким, то базы будут держать цены до последнего, говорят игроки рынка.

«Сейчас базы начинают придерживаться динамического ценообразования. Если спрос есть, то стоимость не опускается. Мы заметили, что одна и та же категория номера «плавала» с 19 до 27 тыс. рублей. И сентябрь, как правило, стоит в режиме высокого сезона», – отмечает Смирнов.

Сейчас в Горном можно найти размещение практически на любой кошелек: и за 1,8 тыс., и за 27 тыс. за стандартный номер. А какую стоимость выставил, например, очень дорогой Altay Village, узнать сложно, поскольку на сайте эко-бутика прайс не указан.

Активно строят базы

За полгода Горный Алтай посетили более 1 млн путешественников, отчитались в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма республики. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м году.

По словам Смирнова, судить о количестве гостей можно и по тому, как активно застраивается территория. Если еще год назад в Республике Алтай в районе перевала Чике-Таман или села Акташ было всего пара-тройка средств размещения «с комфортом», то сегодня номерной фонд вырос в несколько раз.

«Базы растут как грибы. Было совсем мало предложений. Сейчас уже десятки вариантов. Появляются и новые глэмпинги. Как минимум два глэмпинга построили и цены там в районе 24 тыс. в сутки. Можно жить в большом «куполе» с кондиционерами и всеми удобствами», – рассказывает эксперт.

И поток туристов будет только увеличиваться, считает Александр Смирнов.

Внутренний туризм

Путешествия по России тоже пользуются огромным спросом. Так издание RT сообщает, что более 90% россиян, кто собирается в отпуск осенью, планируют провести его в пределах страны.

Самые популярные направления – черноморское побережье, Москва и Санкт-Петербург. Алтайские эксперты говорят, что такие данные скорее всего соответствуют действительности. Во-первых, осенью комфортная погода для экскурсионного туризма, летом же большинство предпочитают пляжный отдых.

Море Фото: Einfach-Eve с сайта Pixabay

Во-вторых, работает программа государственной поддержки внутреннего туризма и она действительно эффективна, считает руководитель компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева.

Также этому способствуют закрытые границы и страх многих жителей заболеть на отдыхе.

Однако подсчитать, сколько жителей Алтая отдыхают внутри страны, крайне тяжело, поскольку в основном это самостоятельные туристы.

Летим далеко

Среди зарубежных направлений лидером традиционно считается Турция, на второе месте, говорят эксперты, вышел недавно открытый Египет.

«До конца октября с вылетом из Новосибирска представлена Турция. И в конце сезона там будут хорошие цены. И кто хочет отдохнуть, но не тратить много денег, выбирает конец сентября – начало октября», – рассказывает Наталья Гордеева.

Жителям Алтайского края на двоих отдых в Турции по системе «все включено» в отеле четыре звезды на 10 ночей обойдется примерно в 80 тыс. рублей.

Турция Фото: Trudi90 с сайта Pixabay

Многие туристы ждут, когда из Барнаула можно будет улететь в Египет – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Неделя отдыха в Египте на двоих обойдется примерно в 75-80 тыс. рублей.

«Из Москвы эти рейсы уже выполняются, с нетерпением ждем вылеты из Новосибирска и Барнаула. Ряд компаний уже получили разрешения, но цены в свободном доступе не выставлены», – отмечает Гордеева.

Еще одно популярное зарубежное направление – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Рейсы выполняют авиакомпании S7 и Flydubai. За семь дней отдыха в ОАЭ на завтраках и ужинах на двоих в пляжном отеле выйдет примерно в 120 тыс. рублей.

Еще одно востребованное направление для отдыхающих – Кипр, говорит эксперт.

«Средиземное море будет теплым до конца октября, и его выбирают для пляжного отдыха. При этом не ждем пока азиатское направление. Был разговор, что нам станет доступен Фукуок (остров во Вьетнаме, – прим. ред.), но пока это на уровне предположений», – комментирует Наталья Гордеева.

Стоимость недели отдыха на Кипре на двоих на завтраках начинается от 100 тыс. рублей.

На этом варианты, доступные с перелетом из Новосибирска, заканчиваются. Однако можно построить путешествие через Москву, правда, ценник будет несколько дороже.

«На этой неделе прошла информация об открытии Чехии и Болгарии. Куба и Доминикана представлены в полном объеме. Мальдивы тоже ждут своих туристов», – резюмировала Гордеева.

Мальдивы по системе «все включено» на двоих на 10 ночей обойдутся минимум в 300 тыс. рублей с учетом перелета из Москвы. Недельных отдых в Чехии на двоих (перелет из Москвы) в районе 120 тыс. рублей на двоих.

«Рынок скорее жив, чем мертв, хотя полгода назад мы считали наоборот. Сегодня мы понимаем, что есть возможности для отдыха не только в России, понятна ситуация с сертификатами о вакцинации и ПЦР-тестами. Не могу сказать, что рынок полностью здоров, но мы выжили», – заключает Наталья Гордеева.

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