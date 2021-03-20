Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

С 18 марта в России стартовал третий этап акции с кешбэком. Льготные туры продлятся 3 месяца.

Акция с возвратом 20% от стоимости тура будет действовать только в классифицированные объекты размещения по всей территории страны. Поездка могут быть продолжительностью от 2 ночей (3 дня). Однако ее надо оплатить до 15 июня, а закончиться она должна не позднее 30 июня 2021 года.

Минимальный размер стоимости путешествия с кешбэком не ограничен. Государство вернет 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку. Деньги должны вернуться на карту «МИР» в течение 5 дней.

К обязательным условиям относится покупка тура на лендинговой странице туроператора или отеля, который участвует в акции. А также оплата картой платежной системы «МИР», которая должны быть в программе лояльности.

В третьей программе кешбэка по России принимают участие около 3,5 тысяч продавцов туристических услуг. Это на 40% больше, чем во второй, осенней, акции 2020 года.

Алтайская правда