ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

С 18 марта в России стартовал третий этап акции с кешбэком. Льготные туры продлятся 3 месяца.

Акция с возвратом 20% от стоимости тура будет действовать только в классифицированные объекты размещения по всей территории страны. Поездка могут быть продолжительностью от 2 ночей (3 дня). Однако ее надо оплатить до 15 июня, а закончиться она должна не позднее 30 июня 2021 года.

Минимальный размер стоимости путешествия с кешбэком не ограничен. Государство вернет 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну поездку. Деньги должны вернуться на карту «МИР» в течение 5 дней.

К обязательным условиям относится  покупка тура на лендинговой странице туроператора или отеля, который участвует в акции. А также оплата картой платежной системы «МИР», которая должны быть в программе лояльности.

В третьей программе кешбэка по России принимают участие около 3,5 тысяч продавцов туристических услуг. Это на 40% больше, чем во второй, осенней, акции 2020 года.

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: 17 единиц автотехники арестовали судебные приставы у должницы из Барнаула

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar