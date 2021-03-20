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Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Греция намерена увеличить число россиян, которым разрешат въезд в страну. Так, это цифра вырастет с 500 до 4 тысяч в неделю. А с мая и вовсе планируют целиком снять эти ограничения.

Как сообщили в МИД Греции о возобновлении авиасообщения между двумя странами и увеличение с 500 до 4 тыс. в неделю числа россиян, которым разрешен въезд.

Кроме того, с мая Греция будет принимать всех российских туристов, которые захотят посетить страну.

Для того, чтобы попасть в страну необходимо будет соблюдать одно из трех условий. Либо при въезде предъявить справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест, либо документ о вакцинации.

Алтайская правда

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