Горняк22: 17 единиц автотехники арестовали судебные приставы у должницы из Барнаула

Жительница Барнаула накопила крупную денежную задолженность и административные штрафы. В счет ее долга судебным приставам-исполнителям пришлось взять под арест 17 автотранспортных средств должницы.

Женщина накопила долгов на сумму более 6 миллионов рублей, и против нее было возбуждено исполнительное производство. Сотрудниками УФССП России по Алтайскому краю был объявлен розыск имущества должницы, сообщает пресс-служба ведомства. В результате нашли и арестовали 17 ее автотранспортных средств.

Теперь должница оказалась перед выбором: или погасить всю имеющуюся задолженность, или попрощаться с автомобилями. В случае неуплаты задолженности весь арестованный «автопарк» будет принудительно реализован.

Барнаул

Алтайская правда