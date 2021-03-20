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Алтайский край

Горняк22: В Барнауле задержали серийного карманника, который обворовывал пассажиров

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Барнауле задержан карманник, который держал в страхе пассажиров общественного транспорта. Барнаульский рецидивист совершил серию краж, присвоив около 20 тысяч рублей.

В отделы полиции краевого центра стали поступать заявления от граждан, что их обворовывают в общественном транспорте. Правоохранители взяли под особый контроль эти преступления.

И вскоре удалось задержать вора. Задержание карманника произошло в тот момент, когда он похитил из сумки женщины кошелек, в котором находились 7 450 рублей и банковские карты. В ходе досмотра у него изъяли похищенный кошелек, который вернули законной владелице.

Выяснилось, что все кражи совершал 46-летний рецидивист. Общая сумма похищенных денег превысила 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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