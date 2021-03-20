Горняк22: В Барнауле на трамвайных путях столкнулись автобус и Жигули

В Барнауле на нерегулируемом перекрестке столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Жигули-2140. В результате ДТП пострадали два человека.

19 марта в краевом центре произошло ДТП на пересечении улиц Попова и Взлетной. Микроавтобус Hyundai County, который двигался по маршруту № 47, столкнулся с отечественным автомобилем. Дорожный инцидент произошел на трамвайных путях, поэтому весь электротранспорт «встал».

Как рассказали «Алтайской правде» в барнаульском ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека. Телесные травмы получил 24-летний водитель Жигули и 40-летняя пассажирка автобуса. Им оказана медицинская помощь на месте.

Фото: сообщество «Барнаул 22»

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Алтайская правда