ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Парню грозит колония за интим с девочкой, которой не было и 14 лет

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Третьяковского района. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка.

С ноября по декабрь 2020 года молодой человек несколько раз вступал в интимные отношения с школьницей. Несмотря на то, что все происходило по взаимному согласию, это не умаляет вины мужчины. Девочка в то время не достигла четырнадцатилетнего возраста, поэтому половая связь с ней является уголовно-наказуемым деянием.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Третьяковский район 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar