Горняк22: Парню грозит колония за интим с девочкой, которой не было и 14 лет

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Третьяковского района. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка.

С ноября по декабрь 2020 года молодой человек несколько раз вступал в интимные отношения с школьницей. Несмотря на то, что все происходило по взаимному согласию, это не умаляет вины мужчины. Девочка в то время не достигла четырнадцатилетнего возраста, поэтому половая связь с ней является уголовно-наказуемым деянием.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Третьяковский район

Алтайская правда