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Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края пойдет под суд за избиение полицейского

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Перед судом предстанет 58-летний житель Третьяковского района. Он обвиняется в избиении полицейского.

Как сообщает алтайский следком, в феврале мужчина в нетрезвом виде угнал снегоход, стоявший возле одного из домов в райцентре. Об этом поступило сообщение в полицию. Когда сотрудник попытался увести угонщика в дежурную часть, тот отказался и несколько раз ударил полицейского по ноге и груди руками и ногами.

Впоследствии нарушитель признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным прокурором Третьяковского района обвинительным заключением направлено в суд.

Третьяковский район 

Алтайская правда

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