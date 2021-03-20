Горняк22: Житель Алтайского края пойдет под суд за избиение полицейского

Перед судом предстанет 58-летний житель Третьяковского района. Он обвиняется в избиении полицейского.

Как сообщает алтайский следком, в феврале мужчина в нетрезвом виде угнал снегоход, стоявший возле одного из домов в райцентре. Об этом поступило сообщение в полицию. Когда сотрудник попытался увести угонщика в дежурную часть, тот отказался и несколько раз ударил полицейского по ноге и груди руками и ногами.

Впоследствии нарушитель признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным прокурором Третьяковского района обвинительным заключением направлено в суд.

Третьяковский район

Алтайская правда