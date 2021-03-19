Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Горный Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам поездки в Республику Алтай, состоявшейся 3 марта. Большая их часть ожидаемо касается туристической сферы.

Так, до 5 апреля должны быть определены приоритетные туристические направления. Работающим на них туроператорам впоследствии предполагается возмещать часть расходов. К этому же сроку должен быть проработан вопрос технического дооснащения горно-алтайского аэродрома, чтобы сделать его менее требовательным к метеоусловиям.

К 30 апреля республиканские власти совместно с профильными ведомствами должны представить российскому кабмину предложения по выдаче 10-летних кредитов на строительство трехзвездочных гостиниц в рамках индивидуальной программы развития региона. А к 1 июля в правительстве ждут предложения по регулированию деятельности гостевых домов.

К 26 мая премьер поручил проработать с Казахстаном вопрос об особом правовом статусе перехода границы – для развития турзоны в районе горы Белуха. Кроме того, к 30 апреля Михаил Мишустин велел определиться, где в республике нужны новые вышки сотовой связи.

Помимо туристической отрасли, премьер уделил внимание сфере образования. Так, до 20 апреля он поручил решить вопрос строительства здания для Республиканского классического лицея и общежития для него на основе механизма государственно-частного партнерства (концессии). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На встрече с Михаилом Мишустиным презентовали новые турпроекты Алтайского края

Алтайская правда