Горняк22: Школа Залесовского района может войти список объектов, где проведут капремонт

Александр Романенко (слева) Фото: altai-ter.er.ru

Спикер алтайского парламента Александр Романенко побывал в Залесовском районе и обсудил там вопросы образования, строительства и ЖКХ

Какие учреждения образования могут войти в перечень тех, что обязательно капитально отремонтируют до 2026 года, и какие уже построены и приведены в порядок, обсудили глава Залесовского района Александр Пластеев и председатель краевого заксобрания Александр Романенко, побывавший в районе.

Сейчас в райцентре завершают строительство детсада на 140 мест по нацпроекту «Демография» . В новое здание, помимо новых групп, переедут дети и воспитатели, которых временно разместили в школе.

156 млн рублей на проведение работ выделили из федерального и краевого бюджетов, еще 1,5 млн – из местного. Романенко в разговоре с представителем подрядчика подчеркнул, что важно закончить стройку до наступления зимы, чтобы уже в этом году дети вошли в новое здание.

Сейчас же, по его словам, стоит вопрос о том, какие образовательные учреждения района могут войти в перечень 7 тыс. объектов, которые будут обязательно капитально отремонтированы в стране до 2026 года. Напомним, по инициативе «Единой России» президент поручил правительству сформировать такой реестр школ.

В крае стоит задача сформировать список объектов до ноября. В регионе таких школ будет 300. В перечень планируется включить те, которые требуют незамедлительного ремонта. Приоритет будет отдан сельским школам, хотя список ими исчерпываться не будет. Сейчас уже 165 школ вошли в перечень.

Сейчас партия и власти решают вопрос о формировании проектно-сметной документации.

«Мы постараемся помочь в решении этого вопроса муниципалитетам, в чьи полномочия это входит, – сказал Романенко. – Но есть вероятность, что и эти расходы может взять на себя Федерация».

В Залесовском районе претендентом на попадание в список является Думчевский филиал Шатуновской школы. Зампред комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин взял ремонт этого объекта на контроль.

Думчевская школа построена в 1974 году. Сейчас в ней учатся 39 детей, но в будущем их число вырастет до 44. В школе требуется провести замену полов, кровли, фасадов, установить новое оборудование.

«Будут выделены средства, будет школа – будет и село существовать», – сказала директор Шатуновской школы.

Александр Романенко также посетил парк имени Героя Советского Союза Марковского в центре села, который создается заново по программе «Формирование современной городской среды». На территории будут не только традиционные насаждения, беседки, дорожки, но и площадка для занятия скейтбордом, о чем Пластеева попросила местная молодежь. В 2021 году завершается первый этап работ. Романенко и глава обсудили вопрос финансирования работ следующим летом.

Завершился визит спикера АКЗС совещанием с работниками коммунальной отрасли района. Они обсудили внедрение современного оборудования. В этом году район приобрел уникальный котел, который может отапливать до 10 тыс. кв. метров площади потребителей. Он не требует крытого помещения и работает на всех видах топлива. В Залесово используют отходы деревообработки, это экономит бюджетные деньги.

ТОЛК