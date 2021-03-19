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Алтайский край

Горняк22: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку на сайте поиска попутчиков

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Молодой житель Барнаула столкнулся с мошенниками, пытаясь забронировать поездку через популярный сервис поиска попутчиков.

24-летний мужчина договорился о поездке с незнакомцем, который отправил ему ссылку на фишинговый сайт. Парень перешел и ввел данные своей банковской карты. В итоге с его счета списались все имеющиеся деньги – 35 880 рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. Правоохранители напоминают, что перед дорогой стоит внимательно изучить профиль человека, с которым планируете ехать.

Барнаул 

Алтайская правда

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