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Алтайский край

Горняк22: Несколько пожаров из-за печей произошло в Алтайском крае

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

В Алтайском крае произошло несколько пожаров из-за неправильной эксплуатации печного отопления. К примеру, в Рубцовске 17 марта загорелся частный жилой дом.

В 7:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Циолковского. Когда прибыли огнеборцы, пламя распространялось по крыше и веранде, грозило перейти на соседние здания. Боролись с огнем 19 человек, использовалось пять единиц техники, для подвоза воды применили пожарный гидрант, сообщает пресс-служба ведомства.

Языки пламени уничтожили почти 60 кв. метров. На ликвидацию открытого горения ушло около получаса.

Вечером того же дня в Барнауле горела частная баня. Также возгорание ликвидировали в деревянном доме в селе Угловское. Аналогичные происшествия были в Завьяловском, Красногорском, Первомайском районе. К счастью, ни в одном из случаев люди не пострадали.

Пожар 

Алтайская правда

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