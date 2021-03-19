Горняк22: Директор скандального детсада в Барнауле отправлена в СИЗО за мошенничество

Суд в Барнауле заключил под стражу учредителя и директора НДОУ «Хеппи беби». Женщина обвиняется в мошенничестве на 14 млн рублей.

По данным регионального следкома, в 2015 году директриса завысила в документах цену помещения, которое приобрела для своего частного детсада. Бумаги она подала в управление края по образованию и молодежной политике. Ведомство предоставляло субсидии на возмещение таких расходов.

Этот, казалось бы, нехитрый метод позволил ей похитить 14 млн рублей, которые управление перечислило на банкоский счет дошкольного учреждения. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Расследование продолжается.

Напомним, в 2018 году в детском садике Happy baby разгорелся настоящий скандал. По данным следствия, воспитатели жестоко обращались с детьми, регулярно «воспитывали» их шлепками, выворачивали руки, закрывали в темном помещении по одному, чтобы наказать, повышали голос. Следователям удалось доказать более 400 эпизодов насилия. Приговоры до сих по не вынесены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-воспитателя детсада в Барнауле, где издевались над детьми, отправили под домашний арест

«Доверяй, но проверяй». Ликбез для родителей детсадовцев

Барнаул

Алтайская правда