Горняк22: «Исполнил мечту»: Моргенштерн купил дом за 100 млн рублей

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэп-исполнитель рассказал о своей сбывшейся мечте о приобретении собственной недвижимость. Он также опубликовал фото и видео с пачками денег

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) рассказал о покупке дорогостоящей недвижимости. Музыкант приобрел дом стоимостью 100 млн рублей. Новостью он поделился с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.

«У меня сегодня исполнилась мечта, я купил дом, теперь мне есть, где жить. Жду поздравлений. Всем желаю исполнения мечтаний», – написал Моргенштерн.

На опубликованных фото артист позирует возле стола, на котором лежат 20 пачек денег. На каждой из них указано, что в ней – по 5 млн рублей.

Кроме того, на видеоролике рэпер подсчитывает на калькуляторе стоимость дома, а затем показывает на камеру сумму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST (@morgen_shtern)

Артист добавил, что заработал на дом «без ущерба карме», но о том, где находится объект, не уточняется.

Пользователи Сети активно поздравляют музыканта, отмечая, что тот «красавчик» и достоин хорошего дома.

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