Горняк22: Алтайского чиновника будут судить за дерево, упавшее на ребенка

Заместителя главы администрации Михайловского района в Алтайском крае будут судить из-за дерева, упавшего на 12-летнюю девочку. Вред, нанесенный здоровью ребенка, оценен врачами как тяжкий, опасный для жизни.

По данным регионального следкома, в должностные обязанности чиновника входил контроль за содержанием зеленых зон и безопасностью дорожного движения. Правоохранители утверждают, что мужчина вовремя не провел проверку состояния деревьев и не утвердил аварийно-опасные участки дорог.

В августе 2020 года по дороге на велосипеде ехала девочка. И на неё упало аварийное дерево.

Заместителю главы администрации предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Мужчину задержали. Скоро ему изберут меру пресечения.

Использовано иллюстративное фото

Михайловский район

Алтайская правда