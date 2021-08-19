Горняк22: Небольшие дожди и до +27 градусов ожидается 19 августа в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о раннем наступлении осени, в том числе в Западной Сибири. Уже во второй половине августа стало прохладно и желтеет листва на деревьях

19 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +22…+27 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие, местами по югу умеренные дожди с грозами. Ветер подует северо-западный, 3–8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в четверг днем столбики термометров покажут около +22…+24 градусов. В конце дня возможны небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

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