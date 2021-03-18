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Алтайский край

Горняк22: Греция начнет принимать туристов из России с 14 мая

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Российские туристы смогут свободно попасть в Грецию с 14 мая. Ограничение в 500 человек в неделю перестанет действовать.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. Не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», – сказал на пресс-конференции директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Правда, нужно соблюсти одно условие. У туриста должна быть либо прививка от ковида, либо справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест, пишет «Интефакс». 

Эфстантиу подчеркнул, что Греция в этом году ожидает «хорошего притока» туристов из России.

Алтайская правда

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