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Алтайский край

Горняк22: Авиарейсов между РФ и Англией не будет еще месяц

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Сроки приостановки авиасообщения России с Великобританией вновь продлены на месяц – до 16 апреля. Такое решение принял федеральный оперштаб.

Авиасообщение было прервано 22 декабря 2020 года из-за возникновения в Англии новой разновидности мутировавшего коронавируса. С тех пор ограничение регулярно продлевается.

Интересно, что пассажиры сообщают о том, что пересадкой можно воспользоваться далеко не всегда. Технически возможно летать между Британией и Россией через Стамбул или Франкфурт. Однако по российским нормам, британцев, летящих с пересадками, могут не принимать.

Частные самолеты могут выполнять рейсы только после получения специального разрешения от оперштаба.

Алтайская правда

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