Горняк22: По факту ДТП с инспекторами ГИБДД в Алтайском крае проводится проверка

В селе Поспелиха Поспелихинского района произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДПС. В результате дорожного инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие случилось около одиннадцати часов утра 16 марта на пересечении улиц Коммунистической и Островского.

По предварительным данным, водитель 1991 г.р., не имеющий водительских прав, ехал на автомобиле ВАЗ-2101. Он выезжал на перекресток со второстепенной дороги, и в результате врезался в служебный автомобиль марки Renault Logan, за рулем которого был инспектор ДПС – мужчина 1992 г.р.

ДТП | Поспелихинский район

Алтайская правда