Горняк22: В Алтайском крае директор учебного заведения присвоил 59 тыс. рублей

В Алтайском крае судят директора учебного заведения Калманского района, который присвоил 59 тысяч рублей. По ч. 3 ст. 160 УК РФ ему грозит лишения свободы со штрафом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, деньги мужчина получил за счет незаконного премирования с декабря 2018 по декабрь 2019 года. Соответствующие указания он давал бухгалтеру.

В ходе расследования вину директор признал полностью. Также в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный муниципальному образованию.

Калманский район

Алтайская правда