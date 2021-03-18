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Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае директор учебного заведения присвоил 59 тыс. рублей

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае судят директора учебного заведения Калманского района, который присвоил 59 тысяч рублей. По ч. 3 ст. 160 УК РФ ему грозит лишения свободы со штрафом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, деньги мужчина получил за счет незаконного премирования с декабря 2018 по декабрь 2019 года. Соответствующие указания он давал бухгалтеру.

В ходе расследования вину директор признал полностью. Также в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный муниципальному образованию.

Калманский район 

Алтайская правда

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