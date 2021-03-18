Горняк22: Поймали алтайского экс-спецназовца и бандита, сбегавшего трижды

Правоохранители задержали бывшего спецназовца, лидера бандитской группировки, который неоднократно сбегал из-под носа у стражей порядка.

Его нашли сотрудники УФСИН по Алтайскому краю 16 марта в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину заключили под стражу. Через некоторое время его этапируют в исправительное учреждение.

Напомним, в марте 2021 года Алтайский краевой суд должен был вынести ему приговор по делу о разбойном нападении на семью фермера. Но преступник сбежал. Он это сделал уже не в первый раз. Однажды мужчина во время этапирования разоружил охрану и сумел вырваться. Когда его снова задержали, к нему в СИЗО пришел брат, который остался в заключении вместо преступника, а бывший спецназовец спокойно ушел.

Алтайская правда