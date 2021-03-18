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Алтайский край

Горняк22: Барнаулец отделался штрафом за выращивание конопли

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Барнаулец вырастил в квартире девять кустов наркосодержащей конопли. Об этом «Алтайской правде» рассказала помощник мирового судьи участка №4 Железнодорожного района Барнаула Марина Иванова.

По ее словам, в конце ноября 2020 года незадачливый «садовод» приобрел в интернете семена и посадил их у себя в квартире. Саженцы были обнаружены полицейскими, которые их изъяли и отправили на экспертизу. Последняя выявила содержание в растениях наркотического вещества – тетрагидроканнабинола.

В суде барнаулец свою вину признал и пояснил, что выращивал коноплю для собственного употребления, без цели сбыта. В качестве наказания его приговорили к выплате штрафа в размере 1,5 тысяч рублей.

Барнаул 

Алтайская правда

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