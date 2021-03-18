Горняк22: Водителя барнаульского автобуса, где пострадала пассажирка, лишили прав

Полиция разыскала водителя барнаульского автобуса маршрута №73, из-за которого пострадала пассажирка 1974 г.р. По некоторым данным, она сломала позвоночник.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, личность водителя была установлена 16 марта. Им оказался мужчина 1994 г.р.

В отношении водителя составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд лишил его права управления транспортными средствами на 12 месяцев.

Сам инцидент случился еще 12 марта около семи вечера на проспекте Красноармейском в районе дома № 20. Изначально ДТП оформлено не было. Женщина обратилась в медицинское учреждение на следующий день. Ей была оказана помощь в городской больнице № 1, не госпитализирована.

Как уже сообщала «Алтайская правда», инцидент произошел 12 марта 2021 года на остановке общественного транспорта. Водитель начал отъезжать от остановки, когда еще не все пассажиры вошли в салон. В результате женщина-пассажир упала и получила серьезную травму.

Также СКР возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Будет дана юридическая оценка действиям водителя на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

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Алтайская правда