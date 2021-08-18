Горняк22: Артем Дзюба не примет участие в матчах отбора на ЧМ-2022

Артем Дзюба Фото: fc-zenit.ru

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет сразу три матча – с командами Хорватии, Кипра, Мальты. Матч с Хорватией пройдет в Москве 1 сентября

Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 в Катаре. Эти матчи пройдут в сентябре, сообщает «Спорт-Экспресс». Всего в сборную был выбран 31 игрок.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин не стал вызывать Артема Дзюбу и еще несколько игроков, хотя 10 августа он встречался с футболистами «Зенита», а с Дзюбой разговаривал более часа.

По мнению многих, Карпин выстраивает новую команду и каких-то перемен от него ждали.

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