Горняк22: Опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 21 августа
Астероид Фото: pixabay.com
К Земле 21 августа приблизится потенциально опасный астероид 2016 AJ193. Рассказываем, так ли он опасен для нашей планеты на самом деле
Астероид 2016 AJ193 относится к классу потенциально опасных, но угрозы для человечества не представляет. Об этом Московский планетарий рассказал РИА Новостям.
«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами», – рассказали в Московском планетарии.
По расчетам специалистов, он приблизится к Земле на расстояние около 3,4 млн километров, но пролетит мимо. Его диаметр оценивают примерно в 1,4 километра.