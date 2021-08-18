Горняк22: Восьмилетнюю туристку из Барнаула эвакуировали от Белухи с аппендицитом

Спасательная операция Фото: 41.mchs.gov.ru

За неимением поблизости гражданских врачей девочку пришлось осматривать фельдшеру местного пограничного управления. Пациентку приняла районная больница

Спасатели Республики Алтай эвакуировали вертолетом восьмилетнюю туристку, которой стало плохо у подножия Белухи. Об этом на своей странице в Instagram сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, девочка находилась в турпоходе с родственниками, когда почувствовала сильные боли. Родные обратились за помощью к пограничникам, которые несут службу в этой местности. Фельдшер погрануправления поставил ребенку диагноз «острый аппендицит».

11 августа на вертолете Центра медицины катастроф школьницу доставили в Усть-Коксинскую районную больницу. О ее состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Байкале более 10 человек отравились угарным газом при пожаре на катере.

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