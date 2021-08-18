Горняк22: Диетологи рассказали, как «золотой латте» может победить онкологию

"Золотой латте" с куркумой Фото: pixabay.com

На смену «зеленому латте» с чаем матча пришел новый тренд – «золотой» напиток с куркумой, который диетологи считают крайне полезным для здоровья

В моду входит напиток с использованием восточной пряности куркумы – за необычный цвет горячего напитка его называют золотым. О том, чем полезна куркума, рассказывает «Слово и Дело».

Помимо антивозрастных свойств, куркума обладает противовоспалительным действием, помогает при заболеваниях мозга, кишечника, а также укрепляет иммунитет, стимулирует выработку эндорфинов. Однако самое ценное свойство куркумы – антираковое действие.

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что приписывать волшебные свойства куркуме не стоит, но если пряность нравится, то ее можно активно использовать для приготовления блюд и напитков.

В частности, в модный куркума-латте, кроме оранжевой специи, входит имбирь, корица, черный перец. Основной компонент – горячее растительное или коровье молоко. Иногда в «золотой латте» добавляют кардамон, ваниль и мед.

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