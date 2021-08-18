Горняк22: Какие поделки на Яблочный Спас можно сделать с ребенком в детский сад

Яблоки. Корзина Фото: pixabay.com

Поделки на Яблочный Спас в детский сад можно сделать с помощью бумаги, картона, красок, лент, ниток и даже настоящих яблок

Яблочный Спас для многих родителей знаменуется не только церковной службой с освящением плодов нового урожая, но и необходимостью придумать поделку в садик для ребенка. «Толк» нашел в Instagram несколько несложный вариантов поделок на Яблочный Спас в детский сад.

Несложный и нарядный вариант – гирлянда из бумажных яблочек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пишу о настоящем (@helga.rudneva)

По аналогии с новогодними и рождественскими венками можно сделать ароматный венок из свежих яблок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана (@sswetik77779)

Идея поделки на Яблочный Спас «со смыслом» – яблоня, которую можно превратить в фамильное древо, наклеив портреты семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Бедрик (@bedrik_ul)

И наконец, вариант для талантливых детей и взрослых – настоящая картина к Яблочному Спасу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерия Терентьева (@lera.terenteva_)

ТОЛК