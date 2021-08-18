Горняк22: Под Бийском рабочие нашли скелет человека

В Алтайском крае обнаружили останки человека.

На необычную находку наткнулись строители в селе Фоминское в Алтайском крае, неподалеку от Бийска. Как сообщает РЕН ТВ, останки нашли во время прокладки кабеля на улице Энергетиков. Раньше там располагалось здание, которое уже снесли.

Причину смерти человека установить будет тяжело, так как тело находилось в земле довольно долго. Рядом со скелетом также обнаружили рубашку и один носок.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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Алтайская правда