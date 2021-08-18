Горняк22: Жительница Барнаула арендовала квартиру в Геленджике и стала жертвой мошенников

Девушка из Барнаула хотела забронировать квартиру в курортном городе. Но нарвалась на мошенника.

19-летняя жительница краевой столицы обратилась с заявлением в отдел полиции Индустриального района. Там она сообщила, что стала жертвой мошенников «по телефону». Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что девушка нашла объявление об аренде квартир в Краснодарском крае на сайте. Она позвонила по номеру телефона, который "арендодатель" указал для связи. На другом конце провода человек представился Вадимом и рассказал ей, что для бронирования квартиры в Геленджике нужно перевести 7 000 рублей по номеру – в качестве предоплаты за бронь жилья.

Что, собственно, девушка и сделала. А после того, как деньги с карты ушли, «Вадим» удалил объявление о сдаче квартиры и заблокировал номер телефона.

Полицейские напоминают: если вас просят перевести деньги за аренду помещения, попросите предъявить оригиналы документов, которые устанавливают право собственности. Это поможет избежать мошенничества со стороны лиц, которые на самом деле не являются законными владельцами недвижимости.

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Барнаул

Алтайская правда