Горняк22: 41-летний житель Барнаула надругался над 9-летней девочкой

Полиция в Барнауле задержала 41-летнего мужчину, который напал на 9-летнюю девочку.

Как сообщает РЕН ТВ, 15 августа две девочки отправились на прогулку. К ним подошел мужчина и предложил покормить белок. По имеющимся сведениям, мужчина заманил школьниц в кусты и надругался над одной из них.

Другая подружка побежала искать помощь. Мужчина ей крикнул вслед, что убьет, если она не вернется. Но девочка твердо решила освободить подругу и позвала на выручку рыбаков. Они и спугнули мужчину – он отпустил 9-летнюю пострадавшую.

Педофила уже задержали и возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

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Барнаул

Алтайская правда