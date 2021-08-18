Горняк22: Прокуратура Бийска начала проверки из-за нарушения прав девочки-инвалида

Бийская прокуратура организовала проверки по сообщениям СМИ о том, что девочка-инвалид уже два года не может получить кресло-коляску.

Информацией о том, что ребенок-инвалид из наукограда вот уже несколько лет не может получить необходимое техническое средство – кресло-коляску, поделилось «Бийское телевидение».

Пока девочка ждала обещанное средство, она передвигалась на коляске, которая не приспособлена для ее заболевания. В итоге девочка упала и сломала обе ноги. В Фонде социального страхования говорили, что трудности с получением инвалидного кресла-коляски возникли из-за того, что пока не нашли поставщика. Его поиски осложнились тем, что для производства кресла необходимы импортные запчасти.

По этому факту прокуратура Бийска и начала проверку. Она установит, кто виноват в этой истории. По итогам примут весь комплекс мер.

Новости Бийска

Алтайская правда