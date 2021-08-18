Горняк22: Дали деньги, получили срок: в Барнауле двоих мужчин признали виновными в даче взятки

Двоих жителей Барнаула осудили за дачу взятки сотруднику полиции. В этом деле оказались замешаны наркотики.

Как сообщает Следком Алтайского края, двоим жителям Барнаула вынесли приговор – мужчины будут отбывать наказание в колонии строго режима: один — 2 года и 1 месяц, другой — 8 лет 3 месяца.

История произошла в мае 2018 года. Мужчины 37-и и 39-и лет приобрели наркотики для личного применения. После покупки их остановили сотрудники полиции и обнаружили вещества. Чтобы избежать наказания, мужчины предложили взятку – 17 тысяч рублей. Эти деньги они и передали одному из полицейских.

В ходе следствия преступники вину признали. Выяснилось, что они и ранее были судимые за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Барнаул

Алтайская правда