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Алтайский край

Горняк22: Больше двух десятков ударов ножом нанес житель Бийска своему приятелю

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Бийска. Он нанес своему знакомому более двух десятков ударов ножом, от которых тот скончался. 

В сентябре прошлого года 37-летний бийчанин пришел в гости к одному из своих знакомых. Они стали вместе употреблять спиртные напитки. Но в ходе застолья мужчины повздорили.

Гость принялся  жестоко избивать хозяина, а затем взял кухонный нож и не менее 21 раза ударил жертву в жизненно важные органы. От полученных ран 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Свою вину в совершенном преступлении бийчанин не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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