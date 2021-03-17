Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

На территории Локтевского района алтайские пограничники задержали группу нарушителей государственной границы. Трое граждан стран Центрально-Азиатского региона, сговорившись, решили незаконно пересечь границу.

Задержанные объяснили, что умышленно пошли на данное преступление, так как знали, что попасть на территорию России им не удастся из-за действующих коронавирусных ограничений.

Кроме того, у двух нарушителей не все было в порядке с документами. У одного истек срок действия паспорта, а у другого его вовсе не было. Третий просто решил перейти с приятелями за компанию.

Нарушителей удалось задержать благодаря бдительности местного жителя, который увидел подозрительных людей и сообщил об этом пограничникам. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайская правда