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Алтайский край

Горняк22: Алтайские пограничники задержали 3 иностранцев, которые очень хотели попасть в Россию

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

На территории Локтевского района алтайские пограничники задержали группу нарушителей государственной границы. Трое граждан стран Центрально-Азиатского региона, сговорившись, решили незаконно пересечь границу.

Задержанные объяснили, что умышленно пошли на данное преступление, так как знали, что попасть на территорию России им не удастся из-за действующих коронавирусных ограничений.  

Кроме того, у двух нарушителей не все было в порядке с документами. У одного истек срок действия паспорта, а у другого его вовсе не было. Третий просто решил перейти с приятелями за компанию.

Нарушителей удалось задержать благодаря бдительности местного жителя, который увидел подозрительных людей и сообщил об этом пограничникам. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайская правда

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