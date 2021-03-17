Горняк22: СК выясняет, почему пассажирка барнаульского автобуса сломала позвоночник

Алтайский следком ведет доследственную проверку сообщения о травмировании пассажирки автобуса в Барнауле из-за действий водителя.

В соцсетях ранее появилось сообщение о том, что 12 марта 2021 года на остановке возле пересечения проспекта Красноармейского и улицы Анатолия водитель автобуса № 73 тронул транспортное средство с места, не убедившись, что все пассажиры успели войти. В результате одна из пассажирок упала и сломала позвоночник.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Барнаул

Алтайская правда