Горняк22: На Алтае полицейские спасли из загоревшейся квартиры двух малышей

В минувшие выходные сотрудники полиции Никита Белаков и Александр Сысоев вынесли из задымленной квартиры в Горняке 3-летнего мальчика и годовалую девочку.

Одному из полицейских позвонил знакомый и сообщил, что слышит за стеной детский плач, а также шум льющейся воды. Однако квартира соседей были заперта на замок.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. Оказалось, что вся квартира затянута дымом. Малыши лежали на диване в дальней комнате. Сотрудники незамедлительно вынесли детей на свежий воздух и доставили в медицинское учреждение. Как позже сообщили медики, промедление могло обернуться трагическими последствиями.

Было установлено, что мать уложила детей спать и ушла. Пока ее не было, в квартире произошло возгорание, начал плавиться пластиковый потолок, поэтому возникло сильное задымление. Кроме того. из-за высокой температуры лопнула труба, и вода хлынула в квартиру. Это спасло от распространения пожара, но спровоцировало задымление.

Сотрудники МЧС сегодня устанавливают причины случившегося, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Специалистами ПДН составлен протокол в отношении матери детей.

Новости Горняка

Алтайская правда