Горняк22: ТЭЦ-2 проверят после жалоб барнаульцев на затянувшееся отключение горячей воды

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

С 19 июля до 10 августа без горячей воды по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле оставались 112 домов, школы, больница и другие объекты

Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края проводит проверку из-за жалоб жителей некоторых домов по контуру ТЭЦ-2. Они оставались без горячей воды более трех недель, в то время как нормативы предписывают отключение коммунальных ресурсов не более чем на 14 дней.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении административного дела в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК), сообщает «Банкфакс».

Отключения горячей воды для теплоиспытаний в 112 жилых домах продолжались с 19 июля по 10 августа, а некоторые дома не подключили даже и 10 августа. Ремонты и опрессовка должны были закончиться 5 августа, но подачу воды задержали до 9 августа. И позже жителей 18 домов попросили подождать еще один день, однако горячая вода в указанную дату в дома так и не поступила. Кроме того, от подачи воды длительно были отключены две школы, больница и четыре административных здания.

По данным жилищной инспекции, нарушение законодательства предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

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