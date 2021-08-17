Горняк22: Четыре человека пострадали в ДТП с «Волгой» в Бийске

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Предварительно виновным в аварии стал водитель отечественного автомобиля, который не пропустил внедорожник, двигающийся по главной дороге

Четыре человека пострадали в результате столкновения «Волги» и Toyota Harrier на улице Толстого, 150, в Бийске 14 августа, сообщает «Бийский рабочий».

Как стало известно, 41-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу внедорожнику и столкнулся с ним. Пострадали водитель автомобиля «ГАЗ-31105» и три его пассажира. Все они были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что после столкновения «Волга» вылетела на тротуар и ударилась об столб.

ТОЛК