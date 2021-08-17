Горняк22: Жара придет в Алтайский край в ближайшие дни, но ненадолго

Цветы Фото: Анна Меньшикова

Солнечная ясная погода пришла в Алтайский край в начале рабочей недели, однако она порадует жителей региона всего несколько дней

Жаркая летняя погода установится в Алтайском крае в ближайшие дни, однако к выходным в регионе вновь станет прохладно. Об этом говорят данные Гидрометцентра.

Так, с 17 по 19 августа в Алтайском крае будет тепло – в среднем +23…+28 градусов. 17 и 18 числа осадков в регионе не ожидается – будет тепло и сухо.

В Барнауле в эти дни также будет тепло – +24…+27 градусов. Осадков и сильного ветра синоптики не обещают.

Зато с 19-го числа в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Сила ветра при этом составит 14 метров в секунду. С этого дня в регионе начнется похолодание, и уже с 20 по 22 августа будут идти дожди, температура составит +20…+21 градус.

Ранее синоптики пообещали сухой сентябрь в Алтайском крае.

ТОЛК