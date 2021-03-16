Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

За истекшие сутки в России выявили 9 437 новых случаев коронавируса. Это количество заболевших сопоставимо с началом мая и первыми числами октября.

Зафиксировано 404 летальных исхода. Интересно, что если сравнивать со 2 октября, когда было выявлено примерно столько же новых случаев коронавируса, то умерло 186 человек. А в похожий период, но уже 2 мая – только 57.

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 4 400 045 случаев коронавируса в 85 регионах. За этот период зарегистрировано 92 494 летальных исходов.

Алтайская правда