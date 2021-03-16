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Алтайский край

Горняк22: Въезжающим в Турцию туристам начнут присваивать цифровой код

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

С 15 марта все въезжающие в Турцию иностранцы будут получать цифровой код. Этот HES-код уже имеют все граждане страны.

Теперь авиапассажирам необходимо заполнять не бумажную, а электронную анкету. За 72 часа до полета необходимо внести свои данные в форму на сайте министерства Турции, а после скачать на носитель.

В электронной анкете содержатся те же вопросы, что и в бумажной: ФИО, паспортные данные, номер рейса, адрес и страны, где побывали в последние 10 дней. Только после этого туристу присвоят персональный цифровой код, сообщают РИА Новости.

HES-код необходим для перемещения по стране, заселения в отели, посещения госучреждений, кафе, магазинов и т. д.

Как отметили в Минздраве Турции,  если предоставленные данные будут неверными, то нарушителю грозит административное наказание либо запрет на посещение страны в будущем.

Алтайская правда

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