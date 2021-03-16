Горняк22: На Алтае раскрыли 28-летнее дело об убийстве студентом охранницы

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного 28 лет назад.

По данным регионального Следкома, в июне 1993 года сторож вневедомственной охраны милиции исполняла свой долг в Алтайском государственном институте культуры.

Однажды вечером она заметила в здании учебного корпуса пьяного студента. Женщина потребовала покинуть помещение и добавила, что сообщит о нарушении руководству института. У парня, оказывается, были с собой нож и молоток. Он достал их и нанес охраннице не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. 61-летняя потерпевшая скончалась.

Во время расследования студент скрылся и был объявлен в розыск. Его нашли только в декабре 2020 года. Это житель Новосибирска, он не признал вину, но против него, как утверждают следователи, собрано достаточно доказательств. Дело направлено в суд.

Барнаул

Алтайская правда