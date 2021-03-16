Горняк22: Жесткая авария с участием двух КамАЗов произошла на алтайской трассе

Авария с участием двух грузовых автомобилей КамАЗ и автомобиля УАЗ произошла поздним вечером 14 марта на трассе «Белоярск — Заринск». В результате жесткого дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как рассказали «АП» в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился в 22:30 на 51 км дороги в Заринском районе. По предварительным данным, водитель 1964 г.р. на УАЗе не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он врезался во встречный КамАЗ с прицепом (водитель 1983 г.р.), затем в еще один КамАЗ с прицепом (водитель 1977 г.р.).

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и пассажир УАЗа — мужчина 1975 г.р. Водителю оказана медицинская помощь, не госпитализирован. Пассажир госпитализирован.

ДТП | Заринский район

Алтайская правда