Горняк22: В Барнауле аферисты обманули предпринимательницу на 30 тыс. рублей

Начинающая предпринимательница из Барнаула поверила интернет-мошенникам и перечислила им деньги за поставку цветов. В результате лишилась денег и попрощалась с идеей о создании своего бизнеса.

46-летняя жительница Барнаула решила заняться бизнесом – продавать цветы. На одном из сайтов она оставила заявку, и спустя время с ней связался менеджер. Они обсудили условия сделки и договорились о поставке. Согласно договоренности, цветы должны были доставить в определенный срок.

После того, как женщина отправила 30 тыс. рублей, продавец тут же удалила объявление и перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда