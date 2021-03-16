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Алтайский край

Горняк22: 10 лет лишения свободы грозит рецидивисту из Камня-на-Оби за сбор конопли

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Рецидивист из Камня-на-Оби обнаружил на берегу водохранилища дикорастущую коноплю. За сбор этого урожая теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Транспортные полицейские обнаружили в надворных постройках одного из частных домов Камня-на-Оби свыше 700 граммов марихуаны. Оказалось, что их хранил у себя дома неоднократно судимый местный житель.

Выяснилось, что 35-летний мужчина обнаружил дикорастущую коноплю на берегу Обского водохранилища. Пройти мимо такого «подарка» судьбы он не смог, поэтому собрал верхушки растений для личного употребления, сообщает Алтайское линейное управление МВД России.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы до 10 лет и штраф до полмиллиона рублей.

Новости Камня-на-Оби 

Алтайская правда

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