Горняк22: Число выявленных случаев заражения COVID-19 на Алтае перевалило за 66 тысяч
Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1874059 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей
279 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 15 августа составило 66 225 человек, в том числе 4 568 детей, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае на 15 августа
- 797 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- Умерли 23 больных ковидом, 21 – от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 4 308.
- С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас находятся 2 851 пациента.
- 89 человек с коронавирусом выздоровели за сутки в регионе. Всего переболели инфекцией 50 935 человек.
- Прививаются от инфекции сейчас 557,6 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 90
Бийск – 37
Бийский район – 13
Алейск – 11
Заринск – 10
Рубцовск, Змеиногорский район – по 8 заболевших
Ребрихинский район – 6
Заринский, Михайловский районы – по 5
Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район – по 4
ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы– по 3
Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2
Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что ковидная смертность остается рекордной в Алтайском крае.